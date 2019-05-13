В Казани покажут лучшие номера фестиваля детского творчества «Без бергә»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Гала-концерт Республиканского фестиваля детского народного творчества «Без бергә» состоится 17 мая в КДК им. В. И. Ленина, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На концерте будут объявлены имена победителей фестиваля в таких номинациях, как народный вокал, народный ансамбль, хореография, инструментальный ансамбль, художественное чтение, театр мод, театральное творчество.

Лучшие педагоги дополнительного образования и педагогических творческих коллективов будут отмечены в специальных номинациях – «Творческая семья» и «Крылья творчества». Также в специальной номинации «Династия мастеров» наградят лучшие декоративно-прикладные экспозиции республиканского конкурса «Сувениры России».

Муниципальный этап фестиваля собрал более 48 тыс. детей из 1 390 образовательных организаций и 153 учреждений дополнительного образования. В зональные этапы прошли более 17 тыс. участников фестиваля.

Победители фестиваля по традиции получат приглашение на творческую летнюю смену «Без бергә» (лагерь «Костёр» Высокогорского района), во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на специализированную смену «Фестиваль культур России». Победители республиканского этапа выставки-ярмарки «Сувениры России» посетят Всероссийскую выставку-ярмарку «Сувениры России» в городе Вологде.

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