В Казани философ расскажет о негативности и толерантности в этике

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Завтра, 18 мая, в казанском Центре современной культуры «Смена» философ, политолог, профессор факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт-Петербурге Артемий Магун выступит с публичной лекцией «Негативность в этике». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Известно, что этика греха и вины негативна, так как дает критерии, позволяющие оценивать те или иные поступки как недолжные. Присутствует негативность и в позитивной этике, так как та сталкивается с необходимостью объяснить наличие зла и тяги к нему. Однако Магун затронет третий тип негативности в этике – этику толерантности к злу

В частности, лектор затронет такую тему, как невозможность решить этические конфликты последнего времени. Одна сторона принимает за позитивные ценности другой то, что та рассматривает как допустимый, но эксцесс. В связи с этим, по мнению философа, в новой негативной этике толерантность должна стать не императивом, а проблемой.

Выступление Артемия Магуна состоится в рамках международной акции «Ночь музеев». Лекция начнется в 18 часов, вход на нее будет свободным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Ночь музеев» в «Смене» откроется выставка «Красное» казанского художника Ильгизара Хасанова.

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