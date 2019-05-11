Татар-информ

11 мая 2019, 10:22

Культура

В Ночь музеев в «Смене» откроется выставка «Красное» Ильгизара Хасанова

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Культура

В Ночь музеев в «Смене» откроется выставка «Красное» Ильгизара Хасанова

Ильгизар Хасанов начал формировать свою коллекцию предметного наследия советской эпохи почти 20 лет назад.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). 18 мая в рамках Международной акции «Ночь музеев» в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка казанского художника Ильгизара Хасанова «Красное» — заключительная часть его трилогии «Женское. Мужское. Красное» и, по словам автора, связующее звено между двумя проектами, сообщает пресс-служба центра.

«Мужское» и «Женское» проходили в «Смене» в 2015-м и 2017 годах.

С середины мая по конец июня зрители смогут увидеть расширенную тотальную инсталляцию от, по словам искусствоведа Константина Бохорова, «неутомимого социального археолога, постоянно выкапывающего из культурных слоев своевременности бесчисленные курьезные артефакты».

Ильгизар Хасанов начал формировать свою коллекцию предметного наследия советской эпохи почти 20 лет назад. Этот архив лег в основу «Красного» — антропологического проекта, где художник через сотни артефактов изучает героев того времени и задается вопросом, как окружающие предметы повлияли на них.

пресс-служба центра

По словам самого художника, «Красное» – это почти призыв: призыв к изменению, светлому будущему, идеальному.

«Так и складывалось советское красное, под флагами которого выросло не одно поколение <…> Цвет октябрьского значка, пионерского галстука и, наконец, флага: так формировался советский человек. На него возлагались большие надежды, но они оказались несбыточными», – поделился мастер кисти.

На открытии выставки зрители смогут не только первыми увидеть выставку Ильгизара Хасанова, но и поучаствовать в экскурсии, которую проведет художник.

Выставка будет работать по 28 июня.

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