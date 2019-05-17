Гузель Яхина опубликовала тизер сериала «Зулейха открывает глаза»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Сети появился тизер сериала «Зулейха открывает глаза» по роману уроженки Казани Гузель Яхиной. Видеоролик опубликовала сама писательница на своей странице в соцсети Facebook.

В начале тизера Зулейха, роль которой исполняет Чулпан Хаматова, открывает глаза после того, как ее окликают по имени. В ролик вошло несколько моментов из сериала – отправление в Сибирь, роды Зулейхи, которые приходится принимать в глухой тайге, перипетии отношений между людьми.

Часть съемок сериала проходила в Татарстане, в частности – в Казани. Чтобы воссоздать дух времени, с Казанского Кремля снимали все вывески и иллюминацию.

Мини-сериал будет состоять из 8 серий по 52 минуты каждая. Точная дата выхода пока неизвестна.

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