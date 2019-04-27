В трех районах Татарстана из-за ремонтных работ отключат теле- и радиопрограммы

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). 29 и 30 апреля планируется отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в трех населенных пунктах республики, сообщает Министерство информатизации и связи РТ.



29 апреля отключение произойдет в селах Новые Чечкабы Буинского района и Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района, а 30 апреля – в селе Новый Кумазан Мамадышского района.



Отключение программ запланировано с 9:00 до 15:00 из-за плановых ремонтных работ на объектах филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

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