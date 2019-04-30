За месяц казанские экологи ликвидировали 90 процентов несанкционированных свалок

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Инспекторы Минэкологии РТ вместе с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по РТ провели экологический рейд на маршруте участников предстоящего мирового чемпионата WorldSkills.



Инспекторы вышли в рейд при полном техническом оснащении – у каждого на груди был прикреплен видеорегистратор, благодаря которому, можно вести запись разговора с нарушителями. Как отмечают сами экологи, видеорегистраторы помогают им в борьбе с «черными копателями». Сейчас на балансе министерства более 50 таких устройств.

С начала апреля, в рамках санитарно-экологического двухмесячника, инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ в Казани и близлежащих районах зафиксировано 87 свалок. 80 из них уже ликвидировано.

«Мы мониторим все маршруты, по которым будут проезжать гости нашей столицы и участники WorldSkills. На сегодняшний день выявлено уже порядка 233 нарушений, из них порядка 210 ликвидировано. Каждое место несанкционированного размещения отходов находится на нашем контроле и заносится на экологическую карту Республики Татарстан. До приведения места в порядок с контроля оно не снимается», – рассказал заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов.

Исмагилов отметил, что наибольшее число нарушений связано с несанкционированными свалками и несвоевременным вывозом отходов с территорий.

К слову, за сброс отходов в неположенных местах жителям республики грозит штраф до двух тысяч рублей. При этом, в случае, если нарушения совершены организациями, размер наказания вырастает до 250 тысяч рублей.



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