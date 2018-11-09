Фарид Мухаметшин о праймериз «Единой России»: «Я уверен, что явка 26 мая будет хорошей»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Процедура предвыборного голосования «Единой России» показывает высокий интерес татарстанцев к политической жизни республики, явка на праймериз обещает быть высокой. Об этом сегодня заявил секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на встрече с партийцами Лениногорского района.

«Дебаты прошли интересно, мы увидели много молодых и опытных людей с интересными идеями, как лучше организовать не только партийную работу, но и в целом обустроить жизнь в Республике Татарстан. По итогам голосования мы будем выстраивать список тех, кого на партийной конференции “Единой России” будем выдвигать кандидатами в депутаты Госсовета РТ VI созыва», – сказал Мухаметшин.

Он отметил, что на дебатах было высказано много предложений, в том числе и критики, которая обязательно будет учтена. «Мы все это проанализируем и будем использовать в предвыборной программе политической партии “Единая Россия“, с которой пойдем на выборы 8 сентября», – уточнил секретарь регионального отделения.

Фарид Мухаметшин напомнил, что предварительное голосование пройдет в Татарстане 26 мая, в это день в республике откроются более 400 счетных участков. «Я уверен, что явка будет хорошей. Если люди придут на праймериз и выскажутся за того или иного кандидата, мы будем признательны», – подчеркнул глава «единороссов» Татарстана.

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