Фарид Мухаметшин в Лениногорске: «Мы обновим места нашего проживания, приведем их в порядок»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Благоустройство дворов в городах и райцентрах Татарстана должно проводиться только после утверждения жильцами проекта территории. Об этом сегодня заявил секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин на встрече с жителями Лениногорска.

«Мы будем реализовывать проект благоустройства внутридомовых территорий. Постараемся, чтобы в Бугульме, Альметьевске, Черемшане, других городах и райцентрах привести в порядок территории. Но ни одной копейки не дадим, пока глава не соберет людей и не спросит, какой им вариант нравится: сделать парковку или детскую площадку, скамейки, качели. С вами будут проводиться такие собрания», – сказал Мухаметшин.

И добавил, что такой порядок выгоден и жильцам, и сотрудникам муниципалитетов. «Если глава без согласия людей построит, ему будут говорить – навязал, построил не то, что нужно», – пояснил секретарь отделения партии.

По словам Фарида Мухаметшина, представители муниципалитетов будут предлагать жильцам варианты благоустройства, после одобрения конкретного варианта должен быть составлен протокол. Только после этого представители местных властей смогут получить финансирование. «Таким образом мы постараемся все города, райцентры, места, где проживают наши люди, привести в порядок», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

В беседе с политиком жители Лениногорска пожаловались на то, что дворы многих домов города не благоустраивались десятки лет. «Я живу в своем доме 47 лет, моей дочери исполнилось 35 лет, есть внуки… А во дворе за эти годы ничего не менялось. Мы хотим площадку для детей, скамейки для пенсионеров. Дети – наше будущее», – сказала пенсионерка Маргарита Старостина.

Предложение реализовать в Татарстане программу благоустройства дворов было предложено представителями партии «Единая Россия» в апреле 2019 года в ходе 47-го заседания Госсовета РТ V созыва. О необходимости запуска программы сказал депутат Альберт Хабибуллин. Он отметил, что в Казани каждый второй двор ждет ремонта, асфальтирования, детской или спортивной площадки, а в других муниципалитетах республики доля благоустроенных дворов еще меньше.

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