В Татарстане на VII Республиканский ифтар пригласили порядка 2,5 тыс. верующих из районов РТ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Из районов Татарстана в Казань съедутся на специально организованном транспорте порядка 2,5 тыс. человек для совершения массового разговения на VII Республиканском ифтаре. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела соцразвития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

«Приедут гости со всей республики, на сегодняшний день роздано 2,5 тыс. билетов. Из районов приезжают не только религиозные деятели, но и малоимущие семьи», — сказала Айгуль Биктимирова.

К слову, в этом году на ифтар будет раздельный вход: для женщин со стороны Ямашева, для мужчин со стороны улицы Чистопольская.

«Стоит обратить внимание на билеты, есть женские и мужские. На всех билетах стоит особая отметка», — добавил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Припарковать машины казанцы и гости города смогут на парковке «Казань Арены» P9 и рядом с «МБ-Ирбис», то есть в свободном доступе будет около 5 тыс. машиномест.

Часть волонтеров прибудет на своих автомобилях, для них тоже выделено специальное место. Также исполком Казани выделил красные автобусы, которые после разговения приедут забрать участников ифтара и волонтеров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.