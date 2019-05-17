На VII Республиканском ифтаре людей с инвалидностью встретят и рассадят 110 стюардов

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Организаторы VII Республиканского ифтара предусмотрели для людей с ограниченными возможностями здоровья удобную и эффективную систему навигации. На стадионе «Казань Арена» их встретят и рассадят 110 стюардов, рассказала сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

«На “Казань Арене” предусмотрено все для удобной рассадки людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они смогли спокойно разговляться», – подчеркнула спикер.

В этом году Республиканский ифтар объединит около 15 тыс. мусульман, которые соберутся для общего намаза и разговения. Общее количество волонтеров мероприятия уже превысило тысячу человек.

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