В Казани для организации VII Республиканского ифтара привлекли более тысячи волонтеров

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для проведения VII Республиканского ифтара привлекли более тысячи волонтеров. Самому пожилому волонтеру исполнилось 79 лет. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

«В этом году мы очень быстро собрали тысячу волонтеров. Они понимают, что это не просто сборище, а благое мероприятие», – заметила спикер.

Заявки на участие принимались от волонтеров, которые достигли 16-летнего возраста.

«Волонтеры приходят с намерением накормить постящегося. Мы, работая с молодежью, мотивируем ее так, что их задача – не только прийти и отработать, но совершить благодеяние», – добавила Биктимирова.

Добровольцы начнут работу уже 20 мая. Им предстоит привести в порядок место проведения меджлиса и подготовить продукты. Также волонтеры будут встречать гостей и организовывать чтение коллективного намаза.

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