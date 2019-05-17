Ученые определили основные факторы развития инсульта

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Основные факторы развития ишемического инсульта определили ученые из Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, передает RT.

Факторы риска у мужчин и у женщин оказались по большей части разными. Так, у представителей сильной половины человечества развитию инсульта способствуют в первую очередь атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром (нарушения работы организма, приводящие к ожирению – прим. Т-и) и малоподвижный образ жизни.

Среди представительниц прекрасного пола заболевание вызывают прежде всего сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия (высокий уровень липидов в крови – прим. Т-и). Гипертония же одинаково способствует инсульту и у мужчин, и у женщин, выяснили медики.

Кроме того, ученые обратили внимание на то, что у молодых мужчин инсульт случается заметно чаще, чем у молодых женщин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что низкий уровень холестерина у женщин оказался связан с повышенным риском геморрагического инсульта.

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