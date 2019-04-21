Татар-информ

21 апреля 2019, 23:32

Здоровье и средаНаука и образование

Низкий уровень холестерина оказался потенциально опасен для женщин

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Здоровье и средаНаука и образование

Низкий уровень холестерина оказался потенциально опасен для женщин

Малое содержание липопротеинов низкой плотности в крови увеличило риск инсульта в два раза.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Уровень холестерина 70 мг на децилитр и ниже у женщин оказался связан в два раза большим риском геморрагического инсульта по сравнению с теми представительницами прекрасного пола, у которых он составляет от 100 мг/дл до 130 мг/дл. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые в течение 19 лет наблюдали примерно за 28 тыс. женщин в возрасте 45 лет и старше. За это время у 137 подопытных случился инсульт, причем содержание липопротеинов низкой плотности в крови у них было пониженным.

«<...> наше большое исследование показывает, что у женщин с низким уровнем липопротеинов низкой плотности более высокий риск инсульта, чем у мужчин», – констатировала доктор медицины Памела Рист.

По словам исследовательницы, для определения путей снижения риска инсульта для таких женщин необходимы дополнительные изыскания. Пока же медики должны проверить их на наличие других факторов риска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили приправы, способствующие похуданию

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