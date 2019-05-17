Мухаметшин о СМИ: «Нужно быть в тренде и жить жизнью республики»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями СМИ, приуроченной ко Дню печати РТ, призвал журналистов активнее освещать значимые для республики события.

«Нужно быть в тренде, в теме, жить жизнью республики всем нам», – подчеркнул он.

В ходе своего выступления Мухаметшин попросил журналистов обратить особое внимание на конкретные темы и события. К примеру, на популяризацию рабочих профессий и предстоящий чемпионат мира WorldSkills Kazan, реализацию национальных проектов, спорт, столетний юбилей ТАССР, а также Год театра в России и переход на цифровое телевещание.

«Нам есть чем гордиться, и стесняться этого не нужно. Я имею в виду развитие экономики, реализацию 40 социальных президентских программ, проведение крупнейших мероприятий. Вы, журналисты Татарстана, гораздо счастливее своих коллег из других регионов РФ, которые не знают, о чем писать», – заявил спикер Госсовета РТ.

Татарстанским СМИ стоит также усилить работу с социальными сетями, обращать внимание на те проблемы, которые замечают их пользователи. Так было, например, с обмелением Волги, сказал политик.

Первыми забили тревогу рыбаки, которые высказались о проблеме в соцсетях, однако крупные издании подхватили тему только после письма Президента РТ Рустама Минниханова министру экологии РФ, посетовал Мухаметшин.

Кроме того, Председатель Госсовета РТ призвал журналистов тщательнее проверять факты в своих публикациях и не гнаться за кричащими заголовками.

«Нередко в погоне за аудиторией и уважаемые издания пренебрегают фактчекингом и грешат откровенным кликбейтом. Бывает такой заголовок напишут, что все отложишь и читаешь, а там пшик. Как следствие, падает уровень доверия к СМИ, теряется престиж профессии», – признал спикер татарстанского парламента.

День печати отмечается в Татарстане с 1998 года. Решение о проведении праздника было принято 24 июня 1998 года в память о выходе в свет первого номера первой газеты на татарском языке «Нур».

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