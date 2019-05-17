Мухаметшин о журналистах: «Вы летописцы, носители большой истории»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил журналистов республики с Днем печати РТ. Традиционно мероприятие прошло в татарстанском парламенте.

«За прошедшие два десятилетия современная татарстанская журналистика прошла значимый путь развития, сформировались крепкие традиции. Наши журналисты не раз демонстрировали пример гражданской ответственности и верности своему делу. Ваша деятельность всегда многогранна и востребована», – подчеркнул Мухаметшин.

По его словам, четвертая власть выполняет важнейшую функцию – обеспечивает публичность и открытость общества, без которых не может существовать ни одно демократическое государство.

«В конструктивном диалоге с органами власти и управления вы добиваетесь достоверного освещения сложных процессов, происходящих в республике, стране и мире, подсвечиваете происходящее с разных ресурсов и позиций, приводите альтернативные точки зрения, убеждаете, воздействуете на общественное мнение», – заявил спикер татарстанского парламента.

В свою очередь руководство республики находится в постоянном контакте со СМИ, слушает, слышит и оперативно реагирует на поднимаемые журналистами проблемы. «Власти разных уровней республики обязаны увидеть и проанализировать все то критическое, полезное, деловое и ситуативное, что освещается в СМИ», – сообщил Мухаметшин.

«Вы летописцы, носители большой истории. Не храните ее в закромах и сейфах, выплескивайте и доносите до обсуждения ваших читателей, людей, живущих в городах и районах нашей республики», – отметил Председатель Госсовета РТ.

В завершение встречи он вручил государственные награды сотрудникам СМИ.

День печати отмечается в Татарстане с 1998 года. Решение о проведении праздника было принято 24 июня 1998 года в память о выходе в свет первого номера газеты на татарском языке «Нур». Также в этот день традиционно подводятся итоги ежегодного республиканского конкурса «Бэллур калэм – Хрустальное перо».

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