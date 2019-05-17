Мухаметшин предложил создать в Татарстане спортивную газету

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил создать в Татарстане издание, посвященное спорту. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями СМИ, приуроченной ко Дню печати РТ.

«У нас нет специализированного издания о спорте. Казань признана спортивной столицей России. Мы в республике столько видов спорта культивируем: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, бокс, национальная борьба корэш – чего только нет! Давайте подумаем об этом», – сказал Фарид Мухаметшин.

По его словам, к нему обратились несколько журналистов, которые обеспокоены отсутствием спортивного издания в республике. Мухаметшин сообщил, что намерен обсудить этот вопрос с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

«Мне кажется, можно было бы набрать специалистов, чтобы освещать “его величество спорт” в Татарстане», – подчеркнул глава республиканского парламента.

В свою очередь в рамках мероприятия генеральный директор ТНВ и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов также предложил подумать о создании в республике кабельного спортивного канала.

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