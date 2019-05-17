Боксеры РТ дебютировали в профессиональных боях на полуфинале Кубка по боксу имени Путина

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В андеркарде прошедшего накануне в казанском спорткомплексе «Баскет-холл» полуфинала Кубка по боксу имени Президента РФ В. В. Путина приняли участие четверо татарстанских боксеров, ранее выступавших только в любительских турнирах: Эмир Басиров, Антон Зайцев, Виталий Петряков и Ернар Ерназарулы. Кроме того, состоялся один рейтинговый бой профессионала из Казани Федора Глазкова.

Первым бой принял спортсмен из Казахстана, который недавно начал представлять на ринге Татарстан, Ернар Ерназарулы. Боец сделал все для победы, но его оппонент Хусан Юлдашев из Узбекистана оказался опытнее, и по итогам шести раундов судьи единогласным решением отдали ему победу.

Виталий Петряков из Альметьевска досрочно, техническим нокаутом, выиграл бой у Сергея Фоменко из Ижевска. В полусреднем весе Эмир Басиров из Нижнекамска оказался сильнее Шамиля Закирова из Башкортостана.

Рейтинговый бой уже опытного казанского боксера – профессионала Федора Глазкова и узбекского спортсмена Мохирбека Юлдашева оказался одним из самых скоротечных не только на этом турнире, но и в профессиональной карьере татарстанца в целом. На десятой секунде второго раунда бой был остановлен рефери по причине травмы Юлдашева, и Глазков взял верх в поединке техническим нокаутом.

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