Фарид Мухаметшин открыл казанский полуфинал Кубка по боксу имени Владимира Путина

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском спорткомплексе «Баскет-холл» накануне состоялся полуфинальный этап турнира «Кубок по боксу имени Президента РФ В. В. Путина». Главные бои вечера открыли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, министр спорта Татарстана Владимир Леонов и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Первым участников и гостей турнира от имени руководства республики поприветствовал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. «Бокс культивируется во многих городах нашей республики. Это мужественный вид спорта, который требует от каждого спортсмена проявить характер, мастерство и волю к победе», – подчеркнул он.

Кроме того, глава парламента республики напомнил о том, что жители региона активно занимаются физической культурой. Татарстан по многим видам спорта достойно представлен на федеральном, европейском и международном уровнях, добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на вчерашних состязаниях в титульном бою за звание чемпиона WBA Continental во втором среднем весе российский боксер Федор Чудинов взял верх над спортсменом из Германии Рафаэлем Бежараном.

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