Российский боксер Федор Чудинов на казанском ринге в титульном бою переиграл Рафаэля Бежарана

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Вчера вечером в казанском спортивном комплексе «Баскет Холл» в титульном бою за звание чемпиона WBA Continental во втором среднем весе российский боксер Федор Чудинов одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Германии Рафаэлем Бежараном.

Тем самым он стал новым чемпионом этой престижной мировой боксерской версии.

Уже во втором раунде, практически перед самым гонгом, Бежеран во время атаки неудачно попадает в локоть Чудинову, зарабатывая при этом перелом руки. От дальнейшего поединка Рафаэль отказался. Рефери на татами зафиксировал технический нокаут и отдал победу россиянину.

«Извиняюсь за такой скоротечный поединок. Я не на это расчитывал. Но это бокс, и все бывает», — обратился Чудинов после боя к зрителям.

Перед титульным поединком ринг-анонсер провел розыгрыш благотворительного аукциона. После непродолжительных торгов перчатки, подписанные участниками главного боя, вечера ушли к новому обладателю за 10 тыс. рублей. Деньги с аукциона, по словам организаторов, пойдут на развитие детского бокса в РТ.

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