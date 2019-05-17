Подростка-инвалида, которого искали в Пестречинском районе, нашел местный житель с собакой

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 18-летнего парня, который пропал в Пестречинском районе, нашел местный житель недалеко от дома. Об этом сообщили волонтеры «Поискового центра» в своей группе в соцсети.

«Местный житель, также принимавший участие в поисках, нашел его благодаря своей собаке рядом с домом, в котором живет подросток, южнее, за оврагом. Собака знала пропавшего. Возможно это повлияло на то, что она смогла его обнаружить», – сообщили волонтеры в соцсети.

Родные подростка заявили о его пропаже накануне утром. В поисках парня приняли участие сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры казанских поисковых отрядов, родственники и местные жители. Обнаружить парня удалось уже в районе четырех часов дня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что молодой человек ушел из садового товарищества «Тверетиновка» 15 мая. По данным поисковиков, в силу состояния здоровья подросток мог нуждаться в медицинской помощи.

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