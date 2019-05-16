В Пестречинском районе РТ волонтеры ищут пропавшего без вести подростка-инвалида

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Волонтеры поисковых отрядов Казани выехали на поиск пропавшего без вести подростка-инвалида. 18-летний Курбангали Атоев ушел из садового товарищества «Тверетиновка» 15 мая и до сих пор не вернулся. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД России по РТ.

По данным поисковиков, парень имеет особенности в развитии и нуждается в медицинской помощи.

Пропавший был одет в футболку, черное трико, черные высокие сапоги, похожие на армейские. Особые приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза черные, волосы темные.

На поиски выехали кинологи с собаками Общественного регионального спасательного отряда и волонтеры поисково-спасательного объединения «Поисковый центр», а также поисковики из «Лиза Алерт».

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