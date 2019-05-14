Татар-информ

17 мая 2019, 22:58

Общество

На строительство и реконструкцию парков и скверов в Нижнекамске потрачено 11,5 млрд рублей

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Общество

На строительство и реконструкцию парков и скверов в Нижнекамске потрачено 11,5 млрд рублей

Фото: ntr-24.ru

Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Нижнекамского района рассчитана как минимум до 2022 года.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). За четыре последних года на территории Нижнекамского района благоустроено десять общественных пространств. На эти цели было выделено 11 млрд 493 млн рублей, передает «НТР 24».

Архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов убежден, что общественные пространства на территории города и района являются одними из лучших в республике.

Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Нижнекамского района рассчитана как минимум до 2022 года.

По словам архитектора, на данный момент ведется много работы. На сегодняшний день разрабатываются реконструкции Святого ключа, концепция экопарка на Красном ключе, сквера имени Николая Зеленова, а также парка в новых микрорайонах города.

«Эти и многие другие общественные пространства в ближайшее время будут встречать жителей и гостей Нижнекамского района», – отметил главный архитектор города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новом общественном пространстве Нижнекамска появятся пилоны, зоны отдыха и стрит-арт.

 

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