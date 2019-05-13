Стрит-арт, пилоны и зоны отдыха: в Нижнекамске представили эскизы нового общественного пространства

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов представил сегодня на деловом понедельнике в мэрии эскизы нового общественного пространства, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



В скором времени реконструкции подвергнется улица Баки Урманче, соединяющая проспект Мира с парком «Семья» и площадью Лемаева. В этом году в рамках республиканской программы в Нижнекамске планируют обустроить четную сторону улицы.



Два месяца назад в городе провели общественное обсуждение реконструкции. В дебатах приняли участие около ста человек. С учетом их пожеланий была утверждена концепция работ.



На улице Баки Урманче выполнят комплексное благоустройство, включая мощение пешеходного променада с устройством велодорожки. Также установят опоры освещения и видеонаблюдения, создадут малые архитектурные формы и озеленят всю территорию.

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