Фарид Мухаметшин: Институт омбудсменов – лучший инструмент для связи власти и населения

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Институт уполномоченных по правам человека – лучший инструмент для связи власти и населения. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Казанской ратуше.

«Лучшего инструмента, чем созданный институт уполномоченных по правам человека, для связи власти и населения, наверное, не придумаешь. И хорошо, что там работают ответственные, профессиональные специалисты», – отметил глава парламента.

Проведение в Казани Координационного совета уполномоченных по правам человека Фарид Мухаметшин оценил как доверие к Татарстану. «Нам приятно, что Татарстану оказано такое доверие. Мы это рассматриваем как положительную оценку деятельности уполномоченного по правам человека в республике. Кроме того, это возможность обмена опытом в решении проблем защиты прав граждан. Нам есть что показать и рассказать коллегам. Конечно, есть чему и поучиться у приехавших сюда специалистов в этой сфере», – подчеркнул он.

По словам Председателя Госсовета РТ, омбудсмен – это человек, «который сегодня стоит на страже прав граждан». «Сегодня говорим о правах работающих жителей, но объем работы уполномоченных очень большой», – заключил он.

Координационный совет уполномоченных по правам человека – коллегиальный совещательный орган профессионального сообщества омбудсменов. Он создан для выработки единой политики в сфере защиты прав и свобод граждан, обмена опытом работы, формулирования рекомендаций органам государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам по оптимизации механизмов защиты прав человека.

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