Фарид Мухаметшин: За 2018 год случаи со смертельным исходом на производстве снизились в два раза

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 2018 год количество случаев со смертельным исходом на производстве снизилось в 2,1 раза. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на Координационном совете по правам человека в Казанской ратуше.

«По итогам 2018 года количество случаев со смертельным исходом на производстве снизилось в 2,1 раза. Это для нас хороший показатель, серьезная подвижка», — подчеркнул глава парламента РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что в Татарстане большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности, «поскольку в республике много опасных производств». «Мы затрагиваем эти проблемы через повышение ответственности руководителей, специалистов наших производств для создания безопасных условий труда», — заключил он.

В Казани проходит Координационный совет уполномоченного по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан.

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