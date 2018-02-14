Татар-информ

16 мая 2019, 16:23

Общество

Выплата зарплаты и работа для молодежи: Москалькова в Казани рассказала о проблемах в трудовой сфере

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Общество

Выплата зарплаты и работа для молодежи: Москалькова в Казани рассказала о проблемах в трудовой сфере

Фото: архив/Расих Фасхутдинов

В столице Татарстана проходит Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала основные проблемы, которые существуют в сфере трудовых прав граждан. Она отметила, что актуальны проблемы выплат зарплаты при банкротстве предприятий, защиты прав граждан предпенсионного возраста, трудоустройства молодежи. Об этом омбудсмен заявила сегодня в Казанской ратуше на Координационном совете уполномоченных по правам человека.

«Сегодня жизнь выдвигает новые проблемы. В частности, вопросы выплаты заработной платы при банкротстве предприятий. Каждый год мы эту тему поднимаем, но она пока остается сложной в решении. В связи с проводимой пенсионной реформой высветилась проблема соблюдения и защиты прав граждан предпенсионного возраста. Актуальной является проблема трудоустройства молодых людей, окончивших образовательные организации, но не имеющих практического опыта и подтверждения трудового стажа», – рассказала докладчик.

Москалькова добавила, что осталась острой тема индексации оплаты труда военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел. «В законе написано, что зарплата должна индексироваться, но когда на протяжении семи лет этого не происходит в отношении этой категории граждан, то это приводит к девальвации значимости профессии и профессионализма», – уточнила она.

Много вопросов, по ее словам, возникает с занятостью инвалидов. «Длительное время сохраняется актуальной проблема “серых схем”. Человек, уходящий на пенсию или увольняющийся, конечно, страдает самым жестоким образом от этого», – заметила омбудсмен.

Она обозначила еще одну важную тему, которая связана с привлечением осужденных к труду в сфере уголовно-исполнительной системы. «По информации УФСИН России, не были трудоустроены по различным причинам почти 60% осужденных. Это значит, что они не могут помогать своим семьям, погасить материальный вред по суду, просто не могут реализовать свое конституционное право, которое у них есть в местах лишения свободы», – отметила Москалькова.

В прошлом году к уполномоченному по правам человека в РФ поступило 1611 обращений, сообщила она. «За ними – десятки и сотни тысяч людей. Потому что значительная часть – это коллективные жалобы. Правда, в прошлом году количество коллективных обращений стало меньше: если раньше каждое седьмое, то сейчас – каждое десятое», – констатировала докладчик.

Омбудсмен подчеркнула, что удалось защитить и восстановить нарушенные права 18 тыс. 729 россиян. «По 22 жалобам восстановлены права работников на оплату труда при банкротстве предприятий на общую сумму 56 млн рублей», – заключила она.

В Казани проходит Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан. В нем участвуют 72 омбудсмена из разных регионов России. 

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