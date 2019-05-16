Татьяна Москалькова в Казани: В России в 2019 году прошло 39 акций по защите трудовых прав

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России в 2018 году прошло 229 протестных акций, связанных с невыплатами заработной платы и другими проблемами в трудовой сфере. В текущем году – 39. Об этом сообщила сегодня в Казанской ратуше уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

О наличии проблем в сфере трудовых прав свидетельствуют и протестные акции, отметила омбудсмен. «Если человек проводит протестную акцию, то это всегда указывает власти на узкое место, на что нужно обратить особое внимание. Это своеобразный индикатор общественного настроения. В 2018 году прошло 229 протестных акций, связанных с невыплатами заработной платы и другими проблемами в этой сфере. В 2019 году – 39. Учитывая всю важность вопроса, мы уделяем этому вопросу особое внимание», – сказала она.

По словам Москальковой, в настоящее время в России в трудовые процессы вовлечены 75 млн человек. «По данным социологических опросов, право на труд и его справедливую оплату входит в пятерку наиболее значимых для граждан прав. Если в 2018 году 46% человек указали это право как наиболее значимое, то в текущем году показатель вырос до 53,2%», – констатировала она.

В Казани проходит Координационный совет уполномоченных по правам человека, посвященный защите трудовых прав граждан. В нем участвуют 72 омбудсмена из разных регионов России.

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