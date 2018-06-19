Синоптики предупредили о грозах и усилениях ветра в Татарстане

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). В ночь с 16 на 17 мая, а также днем на территории Татарстана и в столице республики сохранятся усиления северо-западного ветра и местами пройдут грозы, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 15 — 18 метров в секунду, в Казани — до 17 метров в секунду. Также по данным синоптиков, ночью местами ожидаются ливни и град.

Температура воздуха в темное время суток будет составлять +5..+10 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +12..+17 градусов.

Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что с 15 мая погода в Татарстане начнет меняться – атмосферные фронты принесут в республику дожди с грозами, град и шквалистые усиления ветра.

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