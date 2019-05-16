Компания «Бугульма – Пригород» выплатила более 800 тыс. рублей долгов по зарплате

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Компания «Бугульма — Пригород» выплатила задолженность по зарплате перед 25 сотрудниками, сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Общая сумма выплаты составила 845 тыс. рублей.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отмечают в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала 2019 года задолженность по зарплате в Татарстане сократилась в 20 раз.

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