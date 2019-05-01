С начала года задолженность по зарплате в Татарстане сократилась в 20 раз

(Казань, 1 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). С начала года задолженность предприятий Татарстана перед своими работниками сократилась в 20 раз – с почти 100 млн рублей до примерно 5 млн. Об этом сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«На начало года существовала задолженность порядка 100 млн рублей. Сегодня благодаря слаженной работе муниципальных комиссий на местах и республиканской комиссии (Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений – прим. Т-и) мы вышли на уровень 5 млн рублей по задолженности. И, конечно, это результат слаженной большой работы», – рассказала Зарипова.

При этом министр признала наличие существенной разницы уровней оплаты труда в различных отраслях. На сегодняшний день в нефтехимии, обрабатывающей промышленности и машиностроении уровень оплаты труда кратно отличается от уровня оплаты труда в лесном хозяйстве и в сельском хозяйстве.

По словам Зариповой, сейчас Минтруда РТ вместе с Минсельхозпродом РТ ведут предметную работу с каждым сельскохозяйственным предприятием по увеличению уровня оплаты труда.

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