На открывшейся из-за обмеления Волги старой дороге казанцы снова нашли снаряды

(Казань, 16 мая, «Татар-информ, Оксана Романова). Накануне вечером, 15 мая, очередные казанцы, отправившиеся посмотреть на дореволюционную дорогу к старому порту города, открывшуюся из-за небывалого обмеления Волги, обнаружили на этом старинном тракте снаряды. О находке на своей странице в соцсети сообщила Мария Петрова.

«Вчера прогулялись вдоль берега Волги по старинной мощеной дороге, которая открылась после ухода воды. Все было замечательно, пока я не нашла эти предметы, похожие на снаряды... После нескольких минут размышлений и совещаний с друзьями позвонила по номеру 112», — написала она в посте, приложив фотографии.

«Мы им [правоохранителям] позвонили, пришлось долго ждать, потому что пожарным пришлось идти пешком буквально от пляжа Локомотив, лодочной станции. Они долго не могли нас найти. Полиция так и не добралась. Я дождалась пожарных, и потом они мне разрешили идти домой. У пожарных машин на станции «Локомотив» спросила представителей спецслужбы, где же машины полиции. Они ничего сказать не смогли, но молодой человек подтвердил, что там уже работают саперы. Так что, я думаю, наверное, почистили, все убрали в том месте», – рассказала Мария Петрова корреспонденту «Татар-информ».

12 мая, напомним, к «всплывшей» дороге спецэкспедицию организовала владелица одного из турагентств Казани. Группа примерно из 30 человек также обнаружила предмет, похожий на снаряд, но сообщать в правоохранительные органы не стала. По обращению «Татар-информ» представители органов правопорядка 14 мая выехали на место, но заявленных предметов им найти не удалось.

15 ноября прошлого года, как сообщало «Татар-информ», на старинном тракте была найдена мина, обезопасить которую выезжали несколько машин спецслужб.

«Татар-информ» убедительно просит всех желающих пройти по старому тракту быть предельно осторожными и осмотрительными. В случае обнаружения предметов, похожих на снаряды, не прикасаться и не перемещать их, по возможности помечать места находок подручными ограничителями.

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