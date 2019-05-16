СМИ: Экс-тренер «Ротора» может возглавить «Рубин»

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» может возглавить бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Роберт Евдокимов, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.

49-летний специалист оставил свой пост осенью прошлого года. Сейчас он является одним из претендентов на замену Курбану Бердыеву, который покинет «Рубин» после окончания сезона по собственному желанию.

В настоящее время «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в активе казанцев – 35 очков.

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