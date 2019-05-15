СМИ: По окончании сезона Бердыев покинет «Рубин»

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет футбольный клуб по окончании сезона-2018/19, об этом сообщает Sport24.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги против «Анжи», который состоится 20 мая, станет последней домашней игрой казанцев под руководством Бердыева. 26 мая команда завершит сезон выездным матчем против «Краснодара». На данный момент казанский клуб набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

66-летний Бердыев являлся тренером «Рубина» с 2001-го по 2013 год, а также с 2017 года по настоящее время. Всего в течение работы с командой провел 478 матчей — 208 побед, 130 поражений и 140 ничьих.

Будучи тренером «Рубина» выигрывал чемпионат страны в 2008 и 2009 годах и становился обладателем Кубка России в сезоне-2011/12.

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