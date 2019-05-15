Медики назвали пять причин появления ранней седины

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Появление ранней седины может быть обусловлено пятью различными факторами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Медикфорум».

Так как в сигаретном дыме много влияющих на волосы свободных радикалов, заядлые курильщики седеют быстрее. Влияют на волосы и вредные вещества, содержащиеся в атмосферных выбросах.

Кроме того, образованию седины способствует стресс. Могут приводить к поседению волос и аутоиммунные заболевания.

Помимо этого, на текстуру, плотность и цвет оказывают влияние гормональные изменения в человеческом организме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанские ученые разработали способ безвредно окрашивать волосы с помощью нанотрубок.

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