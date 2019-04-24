Разработка ученых КФУ на основе нанотрубок поможет безвредно окрашивать волосы

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ», Екатерина Гусева). Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Технического университета Луизианы разработали новую безопасную технологию для окрашивания волос на основе глиняных нанотрубок.

Эксперимент по окрашиванию волос провели в лаборатории «Бионанотехнологии» КФУ. Краска заполняет собой пустое пространство трубок, которые самопроизвольно формируют тонкий слой на поверхности волоса, сообщает главный научный сотрудник НИЛ «Бионанотехнологии» КФУ Равиль Фахруллин.

«Преимущества этой методики заключается в том, что не нужно обрабатывать волосы едкими для кожи жидкостями, трубки сами по себе абсолютно безвредны. Данные глиняные частицы уже активно используются в косметологии. Кроме того, нанесённый слой трубок выдерживает как минимум тридцать процедур мытья головы, что доказывает высокую эффективность этой технологии. И, наконец, появляется возможность использования вредных красителей, которые в большинстве своём не вызовут аллергии и не повлияют на разрушение волосяной структуры», — рассказал специалист.

Технологию самосборки нанотрубок можно использовать не только для окраски волос, но и для лечения некоторых заболеваний. Например, педикулеза. В данном случае вместо пигмента в трубки вносится специальное лекарство, которое убивает паразитов. Обычное лечение происходит путём нанесения препарата на волосы, который попадает на кожу человека и в жировые прослойки. Затем паразиты гибнут и лекарство смывается. В то же время метод нанотрубок уменьшает концентрацию, так как нет необходимости обрабатывать полностью кожу головы, воздействие происходит только на волосы. Трубки долго находятся на поверхности волосяных покровов, что обеспечивает длительность действия. И все это время препарат медленно выходит из трубок, а паразиты, которые контактируют с лекарством, — гибнут.

Данный метод будет эффективен в первую очередь при чрезвычайных ситуациях — таких как наводнения и землетрясения. У людей нет возможности принимать водные процедуры, поэтому часто они страдают от паразитарных заболеваний кожи. В этих условиях обычный способ лечения может быть затруднительным. А нанотрубки способствуют сохранению препарата в течение месяца, что позволяет лечить подобные заболевания.

Успешной методика нанотрубок может быть и в ветеринарии. Поражение животных блохами также, как и педикулез, можно лечить, заполняя пространство трубки нужным лекарством и покрывая ими волосяную поверхность зверя. На данный момент ведутся переговоры с несколькими ветеринарными исследовательскими институтами, с которыми, вероятно, реализуются опыты, подтверждающие эффективность этой теории.

Важность этого процесса состоит в том, что такие наноразмерные частицы собираются не только на волосах, но и на широком спектре разных волокон. Планируется работа в направлении создания материалов, которые посредством глиняных трубок снижают температуру горения. Такое открытие сможет обеспечить отсутствие дыма и дальнейшего развития пожара.

В будущем ученые НИЛ «Бионанотехнологии» КФУ планируют провести дополнительные исследования, чтобы с помощью этой технологии лечить всевозможные кожные заболевания, так как глиняные частицы являются очень удобным материалом для доставки лекарств, способствующих росту клеток — антибактериальных и для лечения раковых опухолей.

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