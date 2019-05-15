Российский этап эстафеты флага WorldSkills финишировал в Петербурге

(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). Эстафета флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills достигла Санкт-Петербурга. Таким образом, российский этап эстафеты завершился, сообщает пресс-служба оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Сначала флаг на специальном автомобиле в сопровождении официальных лиц провезли по Невскому проспекту до Сенатской площади к памятнику Петру I, где его встретили лидеры петербургского движения добровольцев «Наше будущее в наших руках».

После этого знамя на речном катере доставили по Неве к Петропавловской крепости. У Нарышкина бастиона символ движения WorldSkills встретили вице-премьер − министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, представители Санкт-Петербурга и члены сборной команды северной столицы «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» − курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина.

Курсанты под бурные аплодисменты собравшихся развернули огромный флаг России, и прозвучал традиционный полуденный выстрел из пушки. «Завершение российского этапа эстафеты – знаменательный момент для нас. Этот проект вносит огромный вклад в популяризацию ценностей WorldSkills в регионах России и по всему миру. Теперь флагу предстоит путешествие по Татарстану», – прокомментировал ситуацию Рафис Бурганов.

Российский этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в августе 2018 года в ходе финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. За последнее время она побывала в Якутии, Бурятии, Чечне, Дагестане, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе, Ярославской и Иркутской областях.

После завершения этапа флаг должен побывать в 43 муниципальных районах и двух городах РТ. Финальной точкой эстафеты станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

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