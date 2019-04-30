Флаг WorldSkills добрался до Иркутска

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Эстафета флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills побывала в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

В восточносибирском городе флаг чемпионата рабочих профессий встретили у сквера Кирова и провезли по набережной Ангары к памятнику Александру III. После этого его подняли на Камень Черского – горную вершину высотой 728,4 м у поселка Листвянка под Иркутском.

Эта остановка флага стала предпоследней перед прибытием эстафеты в Татарстан. До этого она побывала в Якутии, Бурятии, Чечне, Дагестане, Удмуртии, Ямало-Ненецком автономном округе и Ярославской области.

Российский этап эстафеты флага WorldSkills стартовал в августе 2018 года в ходе финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске. Всего он должен затронуть 24 региона, где расположены крупнейшие предприятия страны.

Кроме того, флаг совершит путешествие по Татарстану – ему предстоит побывать в 43 муниципальных районах и двух городах РТ. Финальной точкой эстафеты станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.