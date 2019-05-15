В РТ с 2020 года будут учиться 1,5 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ежегодно более 1,5 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, будут проходить программы переобучения. Об этом сообщила сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«С 2020 года в республике ежегодно 1549 женщин будут проходить программы переобучения. Объем финансирования из федерального бюджета – 73 млн рублей, более 3 млн рублей – из республиканского бюджета», – рассказала докладчик.

По словам Зариповой, проект, который реализует Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, связан с содействием занятости женщин. «Ключевой показатель – уровень трудоустройства женщин, проживающих в республике и имеющих детей дошкольного возраста. Сегодня показатель – 75%, задача к 2024 году – достичь примерно 79%. Достижению этого также будут способствовать переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком», – подчеркнула она.

Министр также заметила, что женщин будут учить востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. «Это мероприятие – опыт Татарстана, который мы лоббировали, чтобы он вошел в элементы нацпроекта “Демография”. В республике такое мероприятие реализуется с 2012 года, ежегодно около тысячи женщин обучаем за счет средств республиканского бюджета. Программа на уровне субъекта показала свою значимость, опыт Татарстана был распространен, и сегодня это мероприятие вошло в состав национального проекта с условием софинансирования из федерального бюджета», – заключила она.

Общий объем финансирования национального проекта «Демография» в Татарстане с 2019-го по 2021 год составляет 6,9 млрд рублей, из которых 5,7 млрд рублей – средства бюджета РФ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.