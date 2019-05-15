Эльмира Зарипова: В Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей. Об этом заявила сегодня в Госсовете РТ на общественных слушаниях по поддержке семей в рамках национальных проектов министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

В Татарстане действуют разносторонние меры социальной поддержки семей за счет средств республиканского бюджета, отметила докладчик. «В целом на поддержку семей с детьми ежегодно направляется более 8 млрд рублей, в том числе в виде денежных выплат, субсидий и льгот – 4,4 млрд рублей», – добавила она.

По словам Эльмиры Зариповой, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ ведет нацпроект «Демография», в состав которого входят пять федеральных проектов, отражающих интересы практически всех категорий населения. «Общий объем финансирования по проекту в республике с 2019-го по 2021 год составляет 6,9 млрд рублей, в том числе 5,7 млрд рублей – средства федерального бюджета и более 1 млрд рублей – республиканского», – сообщила она.

В рамках национального проекта «Демография» предусмотрена ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. В настоящее время ее получают более 9 тыс. семей.

При рождении ребенка женщинам, проживающим в сельской местности, полагается единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей. Такой мерой поддержки уже воспользовались 759 женщин в возрасте до 25 лет. 154 молодые мамы в возрасте до 29 лет получили при рождении третьего ребенка выплату в размере 100 тыс. рублей.

На сегодня в Татарстане проживают 34,8 тыс. многодетных семей, из них 62% – в городах и 38% – в сельской местности.

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