Татар-информ

14 мая 2019, 14:54

Общество

Билеты на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 поступят в продажу 30 мая

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Общество

Билеты на церемонии открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 поступят в продажу 30 мая

Фото: Михаил Захаров

Стоимость билетов на церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству составит от 300 до 1,5 тыс. рублей.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Билеты на церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани, поступят в продажу уже в конце мая. Их стоимость составит от 300 до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня на брифинге в «Казань Экспо» заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Билеты на церемонии открытия и закрытия поступят в продажу ориентировочно 30 мая. Их стоимость будет варьироваться от 300 до 1,5 тыс. рублей. Билеты можно будет приобрести на официальном сайте worldskills2019.com», – рассказал спикер.

По его словам, билеты на соревнования будут бесплатными, но необходима регистрация на сайте. «Всем посетителям не только мирового, но и национального чемпионатов необходимо иметь пригласительный билет. Для его получения нужно пройти регистрацию на официальном сайте worldskills2019.com. Билет необходимо распечатать и иметь при себе. Не всегда сканеры могут считать штрих-код с телефона», – отметил Губайдуллин.

Он добавил, что по одному билету на площадку чемпионата сможет пройти один человек, дети до 12 лет должны прийти в сопровождении взрослых. «Билет и регистрация на ребенка не нужны. Это правило действует и в дни проведения национального чемпионата. Рекомендуем всем посетителям ознакомиться со списком запрещенных к проносу на территорию объекта предметов. Будет работать камера хранения, но есть предметы, которые там нельзя хранить», – заметил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

Кроме того, Губайдуллин рекомендовал добираться до места проведения соревнований – «Казань Экспо» – на электричках, которые курсируют от железнодорожного вокзала до аэропорта столицы Татарстана. Проезд в них стоит 40 рублей.

«Более 200 человек будет задействовано в организации чемпионата только от Татарстана. Также более 1,2 тыс. сотрудников временного персонала планируется задействовать. Наверное, большая часть посетителей будет из республики, близлежащих регионов, – заключил спикер. – Все 84 региона России находятся с нами на связи, подтвердили участие, формируют официальные делегации. Мы сделаем все, чтобы как можно больше участников посмотрели наш чемпионат».

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Конкурсанты будут соревноваться по 56 компетенциям.  

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