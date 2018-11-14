На церемониях открытия и закрытия WorldSkills Kazan 2019 задействуют 240 танцоров

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани будут задействованы 240 танцоров. Об этом сообщил сегодня на брифинге в «Казань Экспо» заместитель гендиректора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата по рабочим профессиям пройдут на стадионе «Казань Арена», напомнил спикер. «22 августа – церемония открытия, 27 августа – закрытия и награждения участников. Всего планируется задействовать на церемониях 240 танцоров», – сказал Губайдуллин.

По его словам, кастинг танцоров завершился 11 мая, но еще до 15 мая будет проходить отбор артистов для церемоний. «Заявки подали более 24 национальных танцевальных коллективов, в том числе пять народных и 19 эстрадных. 27 апреля прошел большой кастинг моделей, групп награждений и парада. По итогам 52 человека отобрано, еще дополнительно добавятся около 30 человек в эту группу», – рассказал руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.

Он отметил, что зрители увидят большое красивое театрализованное представление, которое «вберет в себя лучшие традиции народов, проживающих на территории России и Татарстана, и затронет всю историю развития системы профессионального образования». «Планируется участие достаточно большого количества артистов, привлеченных на данные мероприятия», – заключил спикер.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие более 1,3 тыс. конкурсантов в возрасте до 25 лет из 67 стран. Они покажут свое мастерство в 56 компетенциях.

Кроме того, участниками чемпионата станут свыше 1,3 тыс. экспертов, 3,5 тыс. волонтеров, 1,3 тыс. представителей СМИ.

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