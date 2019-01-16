Рафис Бурганов о ЧП в гимназии Казани: Ситуация подлежит более глубокой проработке

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал происшествие в казанской гимназии с вооруженным школьником. Министр образования и науки отметил, что необходимо разбираться в причинах произошедшего, «эти процессы подлежат более глубокой проработке».

Школьник сейчас задержан, с ним проводятся следственные действия, отметил Рафис Бурганов. «Конечно, мы отрицательно относимся к факту, который случился, хотя надо разбираться в причинах. Безусловно, вместе со следственными органами мы будем этим заниматься. Не только специалисты-силовики должны это делать, но и психологи, чем они уже занимаются. Мы провели совещание, разбираемся в причинах. Думаю, что эти процессы подлежат более глубокой проработке. Я был в школе после этого происшествия, когда парня выводили. На мой взгляд, это глубочайшая ошибка в его жизни, и она печально для него закончилась», – сказал министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 13 мая в казанской гимназии № 7 старшеклассник с ножом и пневматическим пистолетом удерживал в классе 12 школьников. Ученик вошел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и достал оружие. 17-летнего парня задержали менее чем за час, в результате ЧП никто не пострадал.

После ЧП в казанской гимназии с вооруженным школьником возбуждено уголовное дело.

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