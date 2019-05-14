Стал известен топ-10 самых продаваемых в России кроссоверов

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). По итогам апреля самым популярным на российском рынке кроссовером остался компактный Hyundai Creta. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его продажи выросли на 3% и составили 6 тыс. 123 машины. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место удержало за собой Renault Duster (3 тыс. 620 проданных автомобилей, рост также составил 3%). На третьей позиции – Volkswagen Tiguan, продажи которого упали на 2% (2 тыс. 847 авто).

Четвертой оказалась KIA Sportage, пятой – LADA 4x4 (их продажи снизились на 13 и 15% соответственно и составили 2 тыс. 704 и 2 тыс. 658 авто).

Помимо них, в топ-10 вошли Renault Kaptur (2 тыс. 288 проданных автомобилей и снижение на 6%), Toyota RAV4 (2 тыс. 235 штук, -2%), Hyundai Tucson (2,1 тыс. штук, +5%), Skoda Kodiaq (1964 проданных машины и рекордный рост в 307%) и Chevrolet Niva (1853 штуки и падение на 39%).

Ранее ИА «Тататр-информ» сообщало, что эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили с автоматической коробкой передач.

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