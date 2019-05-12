Эксперты назвали самые популярные среди россиян автомобили с АКП

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Объем новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России по итогам первого квартала этого года увеличился по сравнению с 2018 годом на 7%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за указанный период на российском авторынке было реализовано 215,6 тыс. экземпляров подобного типа. Список популярных марок возглавила KIA Rio (16 тыс. шт.), далее в рейтинге идут две модели Hyundai — кроссовер Creta (12 тыс.) и седан Solaris (10,1 тыс.).

В пятерку лидеров также попали два седана — Toyota Camry (8,3 тыс.) и Volkswagen Polo (6,9 тыс.). В десятке оказались пять кроссоверов: KIA Sportage (6,6 тыс.), Volkswagen Tiguan (6,5 тыс.), Nissan X-Trail (5,8 тыс.), Mitsubishi Outlander (5,7 тыс.) и Nissan Qashqai (5,6 тыс.).

В прошлом году в стране было продано 941 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

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