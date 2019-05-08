В России незначительно снизилась годовая инфляция

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Инфляция в России по итогам апреля снизилась до 5,2% год к году с 5,3% в марте. В помесячном выражении рост цен, как и за месяц до этого, составил 0,3%. Это следует из материалов Росстата.

При этом за апрель цены на продовольственные товары выросли на 0,4%, тогда как непродовольственные товары и услуги стали дороже на 0,2%.

Среди продуктов особенно сильно подорожали овощи и фрукты. Несмотря на это, рост цен в этом сегменте составил 6,1% против 6,9% месяцем ранее. В том числе белокочанная капуста стала дороже на 23,8%, морковь – на 11,1%, помидоры – на 10,6%, свекла – на 7,7%, а лимоны – на 7,1%. Заметно (на 19,4%) подешевели огурцы.

Прежде Банк России предполагал, что локальный инфляционный пик будет пройден в марте-апреле.

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