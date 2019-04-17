В России увеличилось количество страдающих ожирением жителей

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). С 2011 года число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Роспотребнадзора.

«С 2011 года почти в два раза увеличился рост показателя заболеваемости ожирения среди взрослого населения от 18 лет и старше», — рассказала Ирина Брагина, отметив, что при подсчетах сотрудники федеральной службы исходили от начальных цифр в 14% (доля среди мужчин) и 26% (доля среди женщин).

По ее словам, количество страдающих ожирением увеличивается с возрастом. Во время мониторинга рациона питания населения, проводимого Роспотребнадзором и академическим институтом питания, в пище жителей страны наблюдается недостаток белка и избыток жира.

Такой рацион провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, рассказала замглавы Роспотребнадзора.

Также она добавила, что наблюдается и рост детского ожирения.

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