Выплаты неработающим пенсионерам в Татарстане повысят до 8 тыс. рублей и прибавят соцдоплату

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В мае текущего года у более 80 тыс. неработающих пенсионеров Татарстана пенсия вырастет до прожиточного минимума, а затем будет проиндексирована в соответствии с новым законом о федеральной социальной выплате, рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

«В соответствии с Федеральным законом о социальной помощи неработающим пенсионерам, у которых сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума, устанавливается и выплачивается социальная доплата к пенсии. В Республике Татарстан прожиточный минимум пенсионера равен 8232 рублям. С 1 апреля согласно новому закону сначала сумму пенсии доводим до прожиточного минимума, а сверх прожиточного минимума будет устанавливаться доплата за индексацию пенсии и иные социальные выплаты», — рассказала Сабирова.

Изменить законодательство о доплатах к пенсии было необходимо, поскольку ранее социальную доплату переставали платить или снижали ее, если доход пенсионера превышал прожиточный минимум в регионе. В результате размер выплат даже после индексации мог оставаться без изменений, и такие правила действовали с января 2010 года.

Пенсионный фонд уже подсчитал социальные доплаты к пенсии для более 80 тысяч татарстанцев — в их число вошли все, чью пенсию индексировали с начала года.

«С 1 января 50 тысяч человек получат прибавку, поскольку была индексация страховых пенсий, с 1 февраля получат те, у кого были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, в их числе 9800 инвалидов, получающих федеральную соцдоплату, а с 1 апреля была индексация государственных пенсий, 30 тысячам человек перерасчитали государственную социальную доплату. Все выплаты осуществят в мае», — пояснила Гульсина Сабирова корреспонденту ИА «Татар-информ».

Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы пересчитать пенсию по новым правилам.

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