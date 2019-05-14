Два казанских регбиста вызваны в сборную для подготовки к Универсиаде в Неаполе

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Два татарстанца, игроки казанского клуба «Энергия» Карим Маников и Вадим Кротов, вызваны на первый сбор студенческой сборной России по регби-7 в Алуште, сообщает пресс-служба Федерации регби РТ.

Спортсмены займутся подготовкой к турниру по регби-7 в рамках XXX Всемирной летней универсиады 2019 года, который состоится в Неаполе с 5 по 8 июля.

При этом если Кротов ранее уже выступал за национальную команду, то лучшего игрока студенческой регбийной лиги РТ 2018 года Маникова ждет дебют в рядах сборной. Впрочем, он уже становился чемпионом Европы в составе национальной команды России по пляжному регби.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два тхэквондиста из Набережных Челнов отправятся на Универсиаду в Неаполе.

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