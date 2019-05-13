Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ»). Два челнинских тхэквондиста получили путевки на ХХХ летнюю Универсиаду после выступления в Люберцах, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

В Люберцах прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди студентов. По итогам состязаний был проведен отбор на XXX летнюю Универсиаду, которая пройдет в июле этого года в итальянском Наполи.

Набережные Челны представили восемь борцов из спортивной школы олимпийского резерва «Кэмпо». Золотые медали завоевали челнинцы Рафаэль Камалов в весовой категории до 87 кг и Булат Габдульбаров в весовой категории до 68 кг. Оба спорсмена получили путевки на международные соревнования.

Серебряными призерами турнира стали Алена Миронюк в весовой категории до 57 кг и Сергей Кирсанов в весовой категории до 58 кг.

«Бронза» досталась Валентине Ступаковой в весовой категории до 73 кг и Роману Лещеву в весовой категории до 63 кг.

Радость победы со своими воспитанниками разделил их тренер Сергей Титкин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.