Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ»). Два челнинских тхэквондиста получили путевки на ХХХ летнюю Универсиаду после выступления в Люберцах, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.
В Люберцах прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) среди студентов. По итогам состязаний был проведен отбор на XXX летнюю Универсиаду, которая пройдет в июле этого года в итальянском Наполи.
Набережные Челны представили восемь борцов из спортивной школы олимпийского резерва «Кэмпо». Золотые медали завоевали челнинцы Рафаэль Камалов в весовой категории до 87 кг и Булат Габдульбаров в весовой категории до 68 кг. Оба спорсмена получили путевки на международные соревнования.
Серебряными призерами турнира стали Алена Миронюк в весовой категории до 57 кг и Сергей Кирсанов в весовой категории до 58 кг.
«Бронза» досталась Валентине Ступаковой в весовой категории до 73 кг и Роману Лещеву в весовой категории до 63 кг.
Радость победы со своими воспитанниками разделил их тренер Сергей Титкин.