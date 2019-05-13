(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). После проверки информации о заложенной в самолете бомбе казанский аэропорт возобновил работу, об этом ИА «Татар-информ» сообщил пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

«Сообщение от командира воздушного судна о якобы заложенном на борту взрывном устройстве поступило в международный аэропорт “Казань” в 22.10. Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы в соответствии с планом транспортной безопасности», – рассказал Гатауллин.

Терминалы аэропорта проверили сотрудники спецслужб и кинологи с собаками – информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. В 23.35 аэропорт возобновил работу.

Ранее ИА «Тататр-информ» сообщало, что в казанском аэропорту задержаны несколько рейсов из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе. Пассажир самолета Казань – Домодедово (Москва) сообщил, что в одном из самолетов находится взрывное устройство.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.